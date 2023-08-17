На форуме "Армия-2023" впервые показали дрон-бомбардировщик "Гранат-ПГ"

Радиус действия аппарата составляет до 5 км, скорость полета - до 140 км/ч

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Ударный беспилотный летательный комплекс - бомбардировщик "Гранат-ПГ" впервые представили на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом ТАСС сообщили в Оптико-механическом конструкторском бюро (ОКБ) "Астрон".

"Мы впервые показываем ударный комплекс-бомбардировщик "Гранат-ПГ". Аппарат предназначен для нанесения удара при помощи противотанковой гранаты ПГ-7ВЛ. Это старый добрый боеприпас, который всегда есть в наличии у российских подразделений, комплекс хорош тем, что у военнослужащих не возникнет проблем с поиском боевой части. "Гранат-ПГ" успешно применяется в зоне спецоперации", - заявили в ОКБ "Астрон".

В ОКБ отметили, что комплекс относится к числу FPV-дронов (first-person view). "Тепловизионная камера высокого разрешения, установленная на изделии, позволяет распознавать фигуру человека на дистанции до 200 м и автомобиль на дистанции до 500 м", - отметил собеседник ТАСС.

Радиус действия аппарата - до 5 км. Скорость полета - до 140 км/ч, вес полезной нагрузки - до 1,6 кг. "Управление аппаратом осуществляется по защищенным каналам связи, что делает его устойчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника", - уточнили в ОКБ.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.