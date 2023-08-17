ВС РФ отразили пять контратак и захватили два опорных пункта ВСУ на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин отметил, что уроссийские военные разгромили до двух взводов пехоты в районе Ольшана

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Запад" отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) и овладели двумя опорными пунктами противника на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

"В ходе боевых действий на купянском направлении штурмовые группы шестой общевойсковой армии овладели двумя опорными пунктами и двумя наблюдательными постами, разгромив до двух взводов пехоты в районе Ольшана", — сказал он.

По словам Якимкина, для восстановления утраченных позиций противник провел пять контратак силами 14-й отдельной механизированной бригады и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позиции российских войск. "Все контратаки успешно отражены, потери противника составили до взвода живой силы", — добавил офицер.