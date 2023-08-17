ВС РФ уничтожили украинские беспилотники "Фурия" и "Лелека" на краснолиманском направлении

В Минобороны отметили, что расчет зенитного ракетного комплекса "Оса" за последние недели ликвидировал около 30 дронов Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские военнослужащие с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса" поразили разведывательные беспилотники "Фурия" и "Лелека", прикрывая позиции группировки "Центр" на краснолиманском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Мы уничтожили два беспилотника противника, а именно «Лелека» и «Фурия», которые кружили в нашем воздушном пространстве. Моя задача заключается в том, чтобы передавать азимут, дальность и высоту цели на командный пункт. После чего поступает команда на уничтожение цели, и мы отрабатываем по ней", — рассказал начальник расчета ЗРК "Оса" с позывным Мэджик в видео, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.

По данным российского военного ведомства, расчет "Осы" за последние недели уничтожил около 30 беспилотников Вооруженных сил Украины. Поражение беспилотных летательных аппаратов позволило предотвратить артиллерийские удары, сохранить жизни личного состава и боеготовность подразделений.

"Оса-АКМ" — модернизированная версия советского комплекса войсковой ПВО, принятого на вооружение в 1971 году. Не производится с 1989 года, однако до сих пор находится на вооружении ряда стран, в числе которых Белоруссия, Польша и Украина.

ЗРК состоит из самоходной пусковой установки, станций обнаружения и сопровождения целей, счетно-решающего прибора, ракет и транспортно-заряжающей машины. "Оса-АКМ" снаряжается шестью ракетами 9М33М3, способными поражать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, беспилотники и другие средства воздушного нападения на высоте от 10 до 5 тыс. м на дальности от 1,5 до 10,3 км и скорости полета целей до 500 м/с.

