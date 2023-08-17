Боевую мощность Ту-95 в 2023 году повысят вдвое

Как отметил замглавы Минпромторга Олег Бочаров, за счет технической, технологической вооруженности предприятия "Кузнецов" обеспечивается почти весь выпуск гособоронзаказа

САМАРА, 17 августа. /ТАСС/. Боевая мощность стратегических бомбардировщиков Ту-95 в этом году будет повышена вдвое, заявил журналистам замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров в ходе посещения ПАО "ОДК-Кузнецов" в Самаре.

"За счет технической, технологической вооруженности предприятия "Кузнецов" мы обеспечиваем практически весь выпуск гособоронзаказа. В этом году по программе Ту-95 благодаря "Кузнецову" будет в два раза поднята боевая мощность наших стратегических бомбардировщиков", - сказал замминистра.

Он также напомнил о выпуске новых самолетов Ту-160М. "Безусловно, двигатели тоже производятся здесь, НК-32 второй серии. И мы уже видим надежность в этой серийности, и долгосрочные программы, которые обеспечивало правительство РФ, все осуществлены", - добавил Бочаров.

Замглавы Минпромторга пояснил, что "Кузнецов" - одно из старейших предприятий, лидер в СССР по разработке двигателей для стратегической авиации. "По сути, это предприятие, которое сделало из Самары авиационный кластер", - отметил он.

В свою очередь глава ОДК Вадим Бадеха рассказал журналистам, что завод "Кузнецов" с первого дня существования в Самаре (он был эвакуирован в годы Великой Отечественной войны) решал самые серьезные задачи на тот момент для фронта и впоследствии для авиации и космонавтики. "Благодаря двигателям "Кузнецова" у нас появилась и развивается стратегическая дальняя авиация, в том числе сверхзвуковые стратегические самолеты - одна из основ нашей стратегической безопасности", - подчеркнул Бадеха.

"Безусловно, и космонавтика, и дальняя авиация не стоит на месте. Мы не должны отставать от наших конкурентов и могу с уверенностью сказать, что в части продукции "Кузнецова" мы им не уступаем. Сегодня самые современные стратегические ракетоносцы России оснащены самыми современными, самыми лучшими, мощными и эффективными двигателями, и они производятся на предприятии "Кузнецов", - заключил глава ОДК.