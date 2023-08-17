В ходе "Армии-2023" на полигоне Алабино прошел динамический показ военной техники

В нем, в частности, участвовали танки Т-90МС, Т-14 "Армата", бронетранспортер БТР-82АТ и боевые машины десанта БМД-4М

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Динамический показ вооружения, а также военной и специальной техники (ВВСТ) Сухопутных и Воздушно-десантных войск РФ состоялся 16 августа на полигоне Алабино в ходе форума "Армия-2023". Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.

"На полигоне Алабино в ходе форума "Армия-2023" состоялся динамический показ вооружения, военной и специальной техники Сухопутных и Воздушно-десантных войск [РФ]. Всего было разыграно 10 эпизодов, во время которых иностранным и российским специалистам, военным атташе стран - участниц форума были продемонстрированы боевые возможности современных образцов ВВСТ", - сказал Осадчук.

По его словам, в показе участвовали танки Т-90МС, Т-14 "Армата", бронетранспортер БТР-82АТ, боевые машины десанта БМД-4М, оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" и другая техника. В частности, впервые в показе были задействованы вездеходы "Пластун" на универсальной гусеничной платформе.

Также Осадчук сообщил, что в среду в работе Форума приняли участие делегации оборонных ведомств 82 иностранных государств, а всего с начала форума его объекты посетили более 283 тыс. человек.