Подлодку "Можайск" передадут ВМФ в ноябре

Ее построили корабелы "Адмиралтейских верфей" для Тихоокеанского флота

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Подводная лодка "Можайск" проекта 636.3, построенная корабелами "Адмиралтейских верфей" для Тихоокеанского флота, будет передана ВМФ России в ноябре 2023 года. Об этом ТАСС сообщил глава предприятия Андрей Веселов на форуме "Армия-2023".

"Завершаются государственные испытания подводной лодки. Ее передача флоту состоится в ноябре текущего года", - сказал он.

Подлодка "Можайск" была заложена на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) 23 августа 2021 года, спущена на воду 27 апреля 2023 года.

Ранее на "Адмиралтейских верфях" была построена серия из шести подводных лодок проекта 636.3 для Черноморского флота (ЧФ). Все они являются носителями крылатых ракет "Калибр-ПЛ". Субмарины ЧФ принимали активное участие в нанесении ударов по целям террористов в Сирии. В настоящее время их используют в ходе специальной военной операции на Украине.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.