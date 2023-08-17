МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли на южнодонецком направлении более 175 военнослужащих

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки составили более 175 военнослужащих на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили более 175 украинских военнослужащих, 2 танка, 3 боевые бронированные машины, 2 автомобиля, гаубица Д-20, а также 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказал Конашенков.

По его словам, также на южнодонецком направлении действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнем артиллерии нанесено комплексное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Приютное Запорожской области, Старомайорское и Ровнополь Донецкой Народной Республики.