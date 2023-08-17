МО РФ сообщило об уничтожении до 125 украинских военных на купянском направлении

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские войска улучшили положение по переднему краю на купянском направлении, за сутки на этом направлении было уничтожено до 125 украинских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. <…> За сутки уничтожено до 125 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа, самоходный миномет "Тюльпан", артиллерийская система М777, а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", - заявил Конашенков.

По его словам, за сутки были отражены шесть атак штурмовых групп 14-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Ольшана, Синьковка в Харьковской области и Новоселовское в ЛНР.