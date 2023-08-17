17 августа, 10:26,
обновлено 17 августа, 10:35
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении двух пунктов управления БПЛА и склада боеприпасов в ДНР

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки уничтожили два пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и склад боеприпасов в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районах населенных пунктов Ласточкино Донецкой Народной Республики и Ивановское Запорожской области поражены два пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики поражены командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ и склад боеприпасов", - сказал он.

По словам Конашенкова, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах. 

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