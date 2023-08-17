17 августа, 10:27,
обновлено 17 августа, 10:33
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ на краснолиманском направлении потеряли до 55 военных

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские войска за прошедшие сутки нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, противник потерял до 55 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Уничтожено до 55 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Акация" и 2 гаубицы Д-30", - сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки ВС РФ удалось отразить атаку противника на этом направлении. 

Теги:
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