МО РФ сообщило об отражении атак ВСУ возле Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские войска на донецком направлении отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) возле Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки, потери ВСУ составили до 310 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении подразделения группировки войск "Южная" в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Старомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. <...> Потери противника на данном направлении за сутки составили до 310 украинских военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, а также гаубица Д-20", - сказал он.