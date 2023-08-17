МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 195 военнослужащих на запорожском направлении

По данным военного ведомства, подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 195 военнослужащих на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На запорожском направлении <...> потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, 4 бронетранспортера Stryker, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также 2 гаубицы Мста-Б и [гаубица] Д-20", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области.