17 августа, 10:29,
обновлено 17 августа, 10:36
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что ВСУ за сутки потеряли до 195 военнослужащих на запорожском направлении

По данным военного ведомства, подразделения российской группировки войск нанесли комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино в Запорожской области

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за минувшие сутки составили до 195 военнослужащих на запорожском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На запорожском направлении <...> потери противника составили до 195 украинских военнослужащих, 4 бронетранспортера Stryker, 2 боевые машины пехоты, 3 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие FH-70 производства Великобритании, а также 2 гаубицы Мста-Б и [гаубица] Д-20", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака противника и нанесено комплексное огневое поражение штурмовым отрядам 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Работино Запорожской области. 

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