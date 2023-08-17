МО РФ сообщило об уничтожении российскими средствами ПВО 18 украинских беспилотников

По данным военного ведомства, также перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки перехватили снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и сбили 18 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка Луганской Народной Республики, Соледар, Николаевка, Заря, Орлинское Донецкой Народной Республики, Мирное Запорожской области и Ольшана Харьковской области", - сказал он.

Конашенков добавил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 459 самолетов, 246 вертолетов, 5 805 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11 349 танков и других боевых бронированных машин, 1 144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5 918 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 289 единиц специальной военной автомобильной техники.