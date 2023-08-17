17 августа, 11:07
"Армия-2023"

Россия начала продвигать на внешний рынок БПЛА "Орлан" для лазерной наводки снарядов

Георгий Султанов/ ТАСС
БПЛА "Орлан-30"
© Георгий Султанов/ ТАСС

"Орлан-30" предназначен для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Экспортный вариант российского беспилотника (БПЛА) "Орлан-30", оснащенный лазерной системой целеуказания для высокоточных боеприпасов, впервые представлен на открытой экспозиции "Рособоронэкспорта" на форуме "Армия-2023". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

"БПЛА оснащается оптико-электронной целевой нагрузкой с лазерным подсветом цели", - отмечается в информации на стенде. Ранее экспортная версия "Орлан-30", оснащенная системой целеуказания, не демонстрировалась.

Лазерная подсветка с дронов используется, в частности, для наведения на цель управляемых артиллерийских снарядов, в том числе "Краснополь". В таком случае отпадает необходимость в наводчике, который должен подойти близко к цели.

Комплекс с беспилотным летательным аппаратом "Орлан-30" разработки и производства "Специального технологического центра" является дальнейшим развитием известного на мировом рынке БПЛА "Орлан-10".

"Орлан-30" предназначен для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне. Кроме того, при помощи установленного целевого оборудования он обеспечивает целеуказание высокоточным средствам поражения для уничтожения неподвижных и движущихся объектов как днем, так и в темное время суток.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
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