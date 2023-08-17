17 августа, 11:16
"Армия-2023"

В России разработали материал, способный скрыть солдата от тепловизора

Из материала создали накидку и капюшон со специальными очками, защищенными от тепловизионных средств разведки

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Операторы научной роты Военной академии РХБЗ разработали особый трехслойный материал, накидка из которого способна полностью скрыть силуэт военнослужащего от работы тепловизоров. Это следует из материалов, представленных ими в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума "Армия-2023".

"Разработана и экспериментально оценена накидка для военнослужащего, позволяющая полностью скрыть его след от работы тепловизоров или дронов с тепловизионными камерами", - говорится в материалах.

Отмечается, что материал состоит их трех слоев: внутреннего, отражающего инфракрасное (ИК) излучение от тела пользователя; среднего, поглощающего ИК-излучение; и внешнего, отражающего ИК-излучение от внешней среды.

Вместе с накидкой из материала был разработан капюшон со специальными очками, защищенными от тепловизионных средств разведки. Его применение позволит военнослужащему вести наблюдение, оставаясь незамеченным. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
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