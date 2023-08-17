В парке "Патриот" открылся мемориал сотрудникам военной полиции

Основой разработки композиции стало первое в отечественной историографии комплексное исследование пути развития военной полиции в России, сообщили в Минобороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Мемориал военным полицейским открылся в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

"Скульптурная композиция станет убедительным свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций органов, воинских частей и подразделений обеспечения законности и правопорядка в российской армии, будет способствовать формированию у современного поколения военнослужащих военной полиции чувства гордости и ответственности за судьбу нашей великой Родины - России", - сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко на торжественной церемонии открытия монумента.

В мероприятии также приняли участие представители руководства Минобороны РФ, Москвы и Московской области, различных общественных организаций, авторский коллектив, создавший памятник, ветераны и сотрудники военной полиции, гости из регионов страны.

Отмечается, что основой разработки композиции стало первое в отечественной историографии комплексное исследование пути развития военной полиции в России. Оно было проведено Главным управлением военной полиции совместно с НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ.