17 августа, 11:20

В парке "Патриот" открылся мемориал сотрудникам военной полиции

Основой разработки композиции стало первое в отечественной историографии комплексное исследование пути развития военной полиции в России, сообщили в Минобороны РФ

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Мемориал военным полицейским открылся в подмосковном парке "Патриот", сообщили в Минобороны РФ.

"Скульптурная композиция станет убедительным свидетельством неразрывности и преемственности героических традиций органов, воинских частей и подразделений обеспечения законности и правопорядка в российской армии, будет способствовать формированию у современного поколения военнослужащих военной полиции чувства гордости и ответственности за судьбу нашей великой Родины - России", - сказал начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны РФ генерал-полковник Сергей Кураленко на торжественной церемонии открытия монумента.

В мероприятии также приняли участие представители руководства Минобороны РФ, Москвы и Московской области, различных общественных организаций, авторский коллектив, создавший памятник, ветераны и сотрудники военной полиции, гости из регионов страны.

Отмечается, что основой разработки композиции стало первое в отечественной историографии комплексное исследование пути развития военной полиции в России. Оно было проведено Главным управлением военной полиции совместно с НИИ Военной академии Генштаба Вооруженных сил РФ. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация