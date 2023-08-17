17 августа, 11:40,
обновлено 17 августа, 11:47
"Армия-2023"

"Рособоронэкспорт" заключил на "Армии" экспортные контракты на сумму около $600 млн

Компания провела презентации более 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран, сообщил ее гендиректор Александр Михеев

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" на Международном военно-техническом форуме "Армия-2023" заключил несколько экспортных контрактов на сумму около $600 млн. Об этом сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.

"Заключили несколько экспортных контрактов на сумму около $600 млн, обсудили с партнерами развитие двустороннего военно-технического сотрудничества, в том числе увидели большой интерес к проектам индустриального партнерства", - сказал Михеев, чьи слова приводит пресс-служба.

Как уточнил глава "Рособоронэкспорта, в этом году компания организовала насыщенную деловую программу на форуме. В частности, были проведены презентации более 350 образцов российской продукции военного, двойного и гражданского назначения для делегаций из более чем 30 стран. "Достигли договоренностей о совместном производстве на территории заказчиков автоматов Калашникова, бронетехники, управляемых снарядов, а также установке российских необитаемых боевых модулей различного калибра на шасси партнеров", - сказал Михеев.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер. 

Теги:
РоссияМихеев, Александр Александрович"Армия-2023"
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