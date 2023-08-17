"Рособоронэкспорт" провел на "Армии" переговоры с делегациями из более чем 40 стран

Общая площадь экспозиции компании на форуме превысила 2,3 тыс. кв. м

ПАРК "ПАТРИОТ", 17 августа. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе форума "Армия-2023" провел более 80 встреч и переговоров с делегациями из более чем 40 стран, сообщили журналистам в компании.

"В ходе деловой программы IX Международного военно-технического форума "Армия-2023" АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") провело свыше 80 встреч и переговоров с делегациями из более чем 40 стран", - сказали в "Рособоронэкспорте".

Там также уточнили, что общая площадь экспозиции "Рособоронэкспорта" на "Армии-2023" превысила 2,3 тыс. кв. м, на шести локациях на форуме компания продемонстрировала более 250 образцов вооружения и военной техники для всех видов вооруженных сил разработки и производства российских оборонных предприятий. Компания также рассказала партнерам о преимуществах российских вооружений и военной техники, которые по результатам боевого применения в зоне спецоперации проходят модернизацию в соответствии с выполняемыми боевыми задачами.