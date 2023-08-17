Партнеры "Рособоронэкспорта" на "Армии-2023" проявили интерес к Су-57Э и Ми-28НЭ

Особое внимание иностранных делегаций также привлекли российские средства ПВО, сообщили в компании

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Партнеры АО "Рособоронэкспорт" проявили высокий интерес к боевым самолетам и вертолетам, в том числе Су-57Э и Ми-28НЭ, а также беспилотникам "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30" в рамках форума "Армия-2023". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Высокий интерес партнеры компании проявили к показанным им боевым самолетам МиГ-35, Су-57Э, Су-35, Су-34 и Су-30СМЭ, вертолетам Ка-52Э, модернизированным Ми-28НЭ и Ми-171Ш, Ка-226Т и Ми-35П, а также БПЛА "Орион-Э", "Орлан-10Е" и "Орлан-30" и средствам борьбы с БПЛА", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что российские средства противовоздушной обороны, считающиеся лучшими на мировом рынке, привлекли особое внимание иностранных делегаций. "По запросам партнеров "Рособоронэкспорт" презентовал выпускаемые Концерном ВКО "Алмаз-Антей" ЗРС С-400 "Триумф, С-350Е "Витязь", ЗРК "Викинг", различные версии ЗРК "Бук" и "Тор", а также продукцию входящего в Ростех холдинга "Высокоточные комплексы" - ЗРПК "Панцирь-С1", "Панцирь-С1М" и морской вариант - ЗРАК "Панцирь-МЕ", который недавно успешно прошел государственные испытания и уже устанавливается на российские корабли, а также ПЗРК "Верба" и "Игла-С", - добавили в компании.