Броня “Армии 2023”. В чем уникальность самых мощных новинок крупнейшей военной выставки

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Бронетехника на форуме “Армия” в подмосковном парке “Патриот” традиционно на самом видном месте - припаркована у главных выставочных павильонов. Здесь можно увидеть основные боевые танки российской армии Т-90М, Т-72Б3, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и БМП-2, а также новейшие российские защищенные колесные бронемашины “Тайфун”, "Ахмат", "ВПК-Урал", "Спартак" и ещё около десятка образцов подобной техники, созданной для самых разнообразных нужд армии: от перевозки личного состава до борьбы с беспилотниками. Одним из самых ярких экспонатов на парковке броневиков в этом году стал сверхзащищенный “Тигр-М”, который среди разработчиков получил лихое прозвище “Безумный Макс”. Машина и впрямь напоминает технику, на которой разъезжали по пустыне герои культового боевика. Дело в том, что автомобиль оборудован дополнительным комплектом быстроустанавливаемой бронезащиты, который практически наглухо закрывает весь кузов машины. Такую накидку можно установить на “Тигр-М” за 40 минут. На поле боя она обеспечивает защиту от прямого попадания пуль калибра 7,62 мм.

Бронеавтомобиль "Тигр-М" © Владимир Гердо/ ТАСС

"Тигр-М", прошедший в своих прежних вариантах испытания огнем в Сирии и спецоперации на Украине предназначен для транспортировки военнослужащих, грузов и буксирования прицепов массой до 12,5 т. Машина хорошо зарекомендовала себя и как вездеход, и как скоростной маневренный автомобиль, способный разгоняться до 120 км/ч. По данным из открытых источников, в спецоперации “Тигр-М” применяется с дистанционно управляемым боевым модулем "Арбалет-ДМ". Лазерный дальномер и тепловизор оружия обеспечивает высокую точность пулеметной стрельбы в любое время суток.

© Минобороны России/YouTube

На форуме “Армия 2023” стало известно, что обновленный, с ног до головы зашитый в броню “Тигр”, так же успешно прошел апробацию в СВО.

Глубокий рестайлинг для БТР

За последние годы одна из самых известных отечественных бронемашин прошла несколько серьезных модернизаций и прибыла на “Армию 2023” в совершенно новом облике. Усовершенствованный БТР 82А представило одно из крупнейших российских оборонных предприятий "Военно-промышленная компания" (ВПК).

“У машины сохранены ходовая часть и трансмиссия от БТР 82. Основное изменение коснулось корпуса. Отделение десанта расположено сзади, моторно-трансмиссионное отделение у этой версии в передней части. Основными задачами при создании этой машины было повышение эргономичности, уровня бронезащиты и комфорта для экипажа, что и удалось реализовать в усовершенствованной версии БТР-82А” – сказал в интервью ТАСС управляющий директор ООО “Военно-инженерный центр” ВПК Юрий Зеленов.

Бронетранспортер БТР-82А © Василий Кучушев/ ТАСС

Как отмечается в материалах "Военно-промышленной компании", обновленный восьмиколесный БТР рассчитан на размещение 10 человек, оснащен дизельным двигателем ЯМЗ 536 мощностью 330 лошадиных сил и по шоссе способен разогнаться до 80 км/ч. Главным оружием новинки стала пушка 2А72 калибра 30 мм. Броня машины способная выдержать попадание бронебойных пуль Б-32.

"Бронетранспортер БТР-82А с повышенной баллистической и противоминной защищенностью предназначен для использования в общевойсковых подразделениях Сухопутных войск, подразделений морской пехоты Военно-морского флота и специальных подразделений для транспортировки личного состава, борьбы с воздушными и надводными целями, живой силой противника и защиты размещенного внутри машины боевого расчета", - говорится в справочных материалах компании.

“Терминатор-2”

Согласно данным Минобороны, в спецоперации на Украине наряду с другой бронетехникой применяются российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) “Терминатор”. В мае 2023 года оборонное ведомство опубликовало в своем Telegram-канале репортаж об экипаже машины, который успешно сопровождает в боях танки “Южной” группировки войск. “Я очень рад, что мне доверена такая уникальная техника. “Терминаторов” в наших краях не так много, но они очень эффективны. Поэтому боевые товарищи нас уважают, а враги – боятся и ненавидят”, - говорит в ролике Минобороны командир экипажа “Терминатора” с позывным “Студент”.

БМПТ “Терминатор-2” © Василий Кучушев/ ТАСС

Первый “Терминатор”, участвующий в СВО, выполнен на базе шасси танка Т-90, второй, представленный на “Армии” на базе Т-72 - одного из самых массовых в мире (поставлялся в более чем 50 стран). Машина вооружена 30-миллиметровыми автоматическими пушками, управляемыми ракетами и спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. “Терминатор-2”, в экипаже которого в отличии от первой модели уде не пять, а три человека, развивает скорость до 60 км/ч.

“Терминатор-2” дает вторую жизнь отечественному танку Т-72. На них устанавливается боевой модуль, современная система управления огнем, большой боекомплект – 860 выстрелов и комплекс управляемого вооружения, включающий ракеты “Атака-Т” (противотанковая управляемая ракета с радиокомандной системой управления прим. ТАСС). Машина позволяет вести длительный прицельный огонь, удерживать позиции, захватывать опорные пункты” – рассказал корреспонденту ТАСС специалист АО "Концерн "Уралвагонзавод" Илья Онегов.

По данным российского еженедельника “Армейский стандарт”, пушка “Терминатора-2” может стрелять не только обычными, но и так называемыми “умными” снарядами. “Научно-производственное объединение “Прибор” создало для 30-мм пушки “умный” снаряд с управляемым воздушным подрывом. Он предназначен для поражения живой силы противника в укрытиях, а также — ракет и беспилотников. Обычный снаряд с контактным взрывателем срабатывает при попадании в преграду. А “умный” — рядом с целью или над ней. Принцип заимствован у зенитных ракет” – говорится в одном из обзоров “Армейского стандарта”.

Предсерийная “Армата”

19 июля стало известно о применении группировкой российских войск “Юг” в бою новейших российских танков Т-14 “Армата”. Они не участвовали в штурмовых действиях и были использовали для ударов по украинским позициям. Такой же образец от производителя - “Уралвагонзавода”, который уже можно назвать предсерийным, был представлен и на “Армии 2023”.

Танк Т-14 “Армата” © Сергей Фадеичев/ ТАСС

По словам представителя “Уралдвагонзавода” Ильи Онегова, в отличии от парадных вариантов “Арматы”, на модернизированной предсерийной версии установлена новая бронезащита, а отдельные варианты танка уже оснащены “Накидкой” ( специальное покрытие, снижающее не только вероятность обнаружения танка противником, но и усложняющую наведение высокоточных средств поражения). Основная идея разработки корпуса остается прежней – это защита экипажа. Кроме этого в обновленной версии Т-14 сохранена концепция изолированного размещения людей от топлива и боекомплекта, применен дистанционно управляемый башенный модуль, а также материалы, снижающие радиолокационную заметность.

“Пока что в этом изделии отражено всё лучшее, что может быть в “Армате”. Многих новшеств не видно, так как они находятся внутри машины, но, тем не менее, совершенство этой машины продолжается” – подытожил представитель “Уралвагонзавода”.

Подготовил Василий Кучушев