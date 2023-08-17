Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по морским беспилотникам

Экипажи противолодочных кораблей провели учение по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника с выполнением практических стрельб по мишеням

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Балтийский флот провел учения корабельной ударной группы с выполнением артиллерийских стрельб по воздушным целям, морским беспилотникам и кораблям условного противника, сообщила пресс-служба флота.

"На учении в полигонах Балтийского моря корабельная противолодочная ударная группа в составе малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" отработала задачи по уничтожению средств воздушного нападения и нанесению артиллерийских ударов по морским беспилотникам и кораблям условного противника", - говорится в сообщении.

Экипажи противолодочных кораблей провели учение по обнаружению и уничтожению средств воздушного нападения условного противника с выполнением практических стрельб по мишеням. Также корабельные артиллеристы отработали задачи по совместному отражению атак малоразмерных целей, имитирующих морские беспилотники, и нанесли артиллерийский удар по имитированным надводным целям, обозначающим боевые корабли условного противника.

Стрельбы выполнялись из 76,2 и 30-миллиметровых корабельных артиллерийских установок.

После отработки огневых задач моряки провели корабельные учения - по борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне, организации взаимодействия и связи между кораблями, отработали элементы совместного плавания.