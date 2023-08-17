Под Калининградом прошли учения расчетов ракетных комплексов "Искандер" Балтфлота

В мероприятии по боевой подготовке задействовали около 100 человек

КАЛИНИНГРАД, 17 августа. /ТАСС/. Учения расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" ракетного соединения Балтийского флота прошли в Калининградской области. Участники маневров, в которых задействовали порядка 10 единиц военной и специальной техники, отработали задачи по управлению ракетными ударами, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты ОТРК "Искандер-М" выполнили учебные (электронные) одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим командные пункты условного противника", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали ТАСС, что "действия личного состава были точны, все расчеты выполнялись в нормативное время, заданные цели были "поражены".

Кроме того, расчеты ОТРК "Искандер-М" отработали перегрузку ракет на пусковые установки, преодолели зараженный участок местности, отразили "нападение" диверсионно-разведывательной группы "противника".

В мероприятии боевой подготовки задействовали около 100 военнослужащих и порядка 10 единиц военной и специальной техники.

Оперативно-тактические мобильные ракетные комплексы "Искандер-М" предназначены для уничтожения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов, вертолетов на аэродроме.