В ДНР заявили, что ВСУ ежедневно теряют до 12 опорных пунктов на двух направлениях

Речь идет о краснолиманском и купянском направлениях, уточнил врио главы республики Денис Пушилин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Украинские войска ежедневно теряют на краснолиманском и купянском направлениях до 12 опорных пунктов. Об этом сообщил журналистам в ходе форума "Территория смыслов" врио главы ДНР Денис Пушилин.

"У нас есть определенные успехи на краснолиманском направлении и купянском направлении. Ежедневно, есть информация, что противник выбивается из опорных пунктов - минимум от 3 до 10-12 пунктов <...>. Остаемся в достаточно тяжелых условиях, противник сопротивляется, но у наших ребят получается", - сказал Пушилин.