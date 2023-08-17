На форуме "Армия" представили биополимерный "тканевый пистолет" для заживления ран

В Минобороны рассказали, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему нанесенный гель затвердевает с внешней стороны, оставаясь жидким внутри

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 17 августа. / ТАСС/. Ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", способный с помощью биополимерного геля останавливать кровотечения и лечить раны был представлен специалистами военного инновационного технополиса "Эра", участвующими в научно-деловой программе форума "Армия-2023". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году военный наукоград представил на выставке более 60 экспонатов своих инновационных разработок. Целый ряд из них в условиях проведения специальной военной операции обретает сегодня крайне важное значение. В числе таких изобретений, например, ручной автономный комплекс "Тканевый пистолет", который останавливает кровотечение и лечит раны гелем из биополимеров и лекарственными препаратами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ультразвуковая система распыления фокусирует струю в одной точке, благодаря чему нанесенный гель затвердевает с внешней стороны, оставаясь жидким внутри. "Тканевый пистолет" имеет огромное преимущество над традиционными методами лечения, так как помогает восстанавливать раны значительно быстрее", - добавили в Минобороны.

Специалисты технополиса также представили учебно-тренировочный комплекс для отработки поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) из стрелкового оружия. По данным министерства, комплекс "дает возможность получить полный опыт стрельбы по БПЛА без использования боевых патронов и уничтожения мишени".

Кроме того, для обучения военнослужащих войск связи был разработан комплекс "Аватар", который с использованием виртуального полигона позволяет бойцам отработать поставленные задачи. "Аватар" позволит сократить время обучения, способствует выработке точности выполнения задач, а также слаженности экипажа. А главное его преимущество в отсутствии необходимости использовать большие площади для проведения военных учений", - оценили разработку в оборонном ведомстве.