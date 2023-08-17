Фадеев считает, что нужно обсуждать увеличение армии в условиях противостояния с Западом

Как заявил глава СПЧ, это работа на годы вперед

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в условиях противостояния с Западом нужно обсудить с обществом в том числе увеличение профессиональной армии в РФ.

"Теперь уже почти все понимают отличие специальной военной операции, которая ведется на украинском театре военных действий, от той большой войны, которую ведет против нас Запад. Это большая война, и я считаю, что надо начать обсуждать с обществом в том числе, что нам надо усиливать и увеличивать нашу профессиональную армию. Надо принципиально усиливать армию, и это работа на годы вперед. Армию, ВПК", - сказал Фадеев журналистам по итогам научно-практической конференции "Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности" в ходе форума "Армия-2023".

Глава СПЧ допустил, что его раскритикуют за тезис "пушки вместо масла", но считает, что в сложившейся сейчас ситуации "не будет пушек, не будет и масла". "Против нас ведут большую войну", - сказал Фадеев.