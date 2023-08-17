17 августа, 15:38

Фадеев считает, что нужно обсуждать увеличение армии в условиях противостояния с Западом

Как заявил глава СПЧ, это работа на годы вперед

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что в условиях противостояния с Западом нужно обсудить с обществом в том числе увеличение профессиональной армии в РФ.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Теперь уже почти все понимают отличие специальной военной операции, которая ведется на украинском театре военных действий, от той большой войны, которую ведет против нас Запад. Это большая война, и я считаю, что надо начать обсуждать с обществом в том числе, что нам надо усиливать и увеличивать нашу профессиональную армию. Надо принципиально усиливать армию, и это работа на годы вперед. Армию, ВПК", - сказал Фадеев журналистам по итогам научно-практической конференции "Армия и общество. Стратегия ментальной безопасности" в ходе форума "Армия-2023".

Глава СПЧ допустил, что его раскритикуют за тезис "пушки вместо масла", но считает, что в сложившейся сейчас ситуации "не будет пушек, не будет и масла". "Против нас ведут большую войну", - сказал Фадеев. 

Теги:
РоссияФадеев, Валерий АлександровичВоенная операция на Украине"Армия-2023"
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