Предупреждение ЦРУ, возвращение "Азова" и поставки оружия. Ситуация вокруг Украины

В ЦРУ предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина не сможет добиться успеха в результате контрнаступления в этом году, однако в администрации президента США это проигнорировали, сообщил американский публицист Сеймур Херш.

Националистическое формирование "Азов" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) "возобновило выполнение задач" в зоне боевых действий на краснолиманском направлении, сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович.

ТАСС собрал основное о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Российские войска за сутки на купянском направлении отразили шесть атак подразделений Вооруженных сил Украины, на донецком направлении - четыре атаки и на краснолиманском направлении - одну атаку ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. При этом ВС РФ провели успешные наступательные действия на донецком направлении, улучшив положение по переднему краю, добавил он. На всех направлениях за сутки было уничтожено до 890 бойцов противника и значительное количество боевой техники, сказал Конашенков.

ВС РФ ракетным ударом уничтожили на станции Межевая в Днепропетровской области воинский эшелон с боеприпасами. За минувшие сутки были также уничтожены два украинских пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов в ДНР, добавил официальный представитель Минобороны РФ. Он сообщил также, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 138 районах.

Предупреждения ЦРУ

Представители ЦРУ заранее предупреждали госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина не сможет добиться успеха в результате контрнаступления в этом году, однако в администрации президента США это проигнорировали, сообщил американский публицист Сеймур Херш со ссылкой на источник в американской разведке. "Он (Блинкен - прим. ТАСС) узнал от ЦРУ, что украинское наступление не будет удачным. Это было устроенное [президентом Украины Владимиром] Зеленским шоу, в которое поверили в американской администрации", - приводит Херш слова собеседника.

При этом на ожиданиях от контрнаступления Киева строились большие планы. Встреча по украинскому урегулированию в Джидде должна была стать венцом "молниеносного весеннего наступления Украины", однако "Россия продолжает сдерживать украинское наступление и не давать ему продвигаться", отметил Херш.

Он сообщил также, что в американском разведсообществе сочли встречу в Джидде, идея созыва которой принадлежала помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, "еще одной ошибкой", которые, впрочем, уже никто не считает. При этом Херш в своей публикации подчеркнул, что администрация Байдена все еще не может признаться американцам в неудаче своего курса по Украине.

Поддержка НАТО

НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках Киева для завершения конфликта и возможного членства этой страны в НАТО. Генсек альянса еще раз подчеркнул, что условия мира должны определять украинцы. Комментируя тяжелые проблемы украинского наступления, он заявил, что "украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной".

Возвращение "Азова" в зону боевых действий

Националистическое формирование "Азов" "возобновило выполнение задач" в зоне боевых действий на краснолиманском направлении, сообщил врио директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович. По его данным, 15 августа "Азов" уже проводил боевые операции. При этом, как сообщают украинские СМИ, отдельные боевики этого формирования и ранее были замечены в зоне боевых действий на артемовском направлении.

Военное положение

Президент Украины подписал принятые ранее парламентом законы о продлении военного положения и о всеобщей мобилизации на 90 суток - до 15 ноября, сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. Продление военного положения в стране на такой срок означает отмену парламентских выборов на Украине, которые должны состояться в октябре. Во время его действия голосование проводиться не может.

Увольнение военкомов

Президент Украины подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию, сообщается на сайте главы государства. Таким образом Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 11 августа. Тогда он, объявляя о решении СНБО, сообщил, что поручил главкому ВСУ Валерию Залужному назначить на эти должности военных, побывавших в зоне боевых действий.

Поставки оружия

Германия за минувшую неделю поставила Украине 2 пусковые установки системы противовоздушной обороны IRIS-T SLS и 10 РЛС наземного наблюдения GO12, следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем. Кроме того, ФРГ отправила Украине 4 359 дымовых снарядов калибра 155 мм, 8 сменных систем для погрузчиков грузоподъемностью 15 тонн, а также несколько прицепов и полуприцепов.

Парламент Швеции проголосовал за выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 3,4 млрд крон ($314 млн). Стокгольм передаст Киеву запасные части для поставленной ранее Украине шведской техники (БМП, танков, артиллерийских орудий) и предметы первой необходимости на сумму не более 1,1 млрд шведских крон, а также боеприпасы и компоненты боеприпасов, оборудование для разминирования и транспортные средства на сумму не более 2,15 млрд крон.

Кроме того, принято решение о продаже США ракет Rb99 средней дальности класса "воздух - воздух", производимых в Швеции по американской лицензии, с правом последующей передачи Украине. В этом случае американская сторона предложит Швеции более современную версию таких ракет.

Чешская армия передаст имеющиеся у нее вертолеты российского производства Ми-24В Украине после получения боевых вертолетов UH-1Y Venom и AH-1Z Viper производства американской компании Bell, заявила глава чешского Минобороны Яна Чернохова.

Зерно через ЕС

Еврокомиссия считает преждевременными призывы Варшавы о продлении после 15 сентября ограничений на ввоз зерна с Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, и еще пытается решить проблемы, связанные с ввозом зерна в ЕС по суше и рекам, заявил представитель ЕК Балаш Уйвари. Он отметил, что ЕС ведет работу с Украиной, сопредельными странами - членами Евросоюза и Молдавией по решению проблем для увеличения пропускной способности линий солидарности.