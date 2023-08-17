17 августа, 16:57
Нагорно-карабахский конфликт

МО РФ зафиксировало одно нарушение режима прекращения огня за сутки в Нагорном Карабахе

Пострадавших нет

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Российские миротворцы за прошедшие сутки зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня в зоне нагорнокарабахского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны РФ уточнили, что для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении. 

Теги:
АзербайджанАрменияРоссияНагорно-карабахский конфликт
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