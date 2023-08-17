Мишустин распорядился учредить Донецкое высшее общевойсковое командное училище

Распоряжением премьер-министра РФ утверждается штатная численность военнослужащих и персонала учреждения в количестве 3 436 человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Донецкого высшего общевойскового командного училища в ведении Минобороны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" Министерства обороны Российской Федерации <...> путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище", - говорится в документе.

Распоряжением также утверждается штатная численность военнослужащих и персонала учреждения в количестве 3 436 человек.