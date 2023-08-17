17 августа, 17:47,
обновлено 17 августа, 18:04

Мишустин распорядился учредить Донецкое высшее общевойсковое командное училище

Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

Распоряжением премьер-министра РФ утверждается штатная численность военнослужащих и персонала учреждения в количестве 3 436 человек

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Донецкого высшего общевойскового командного училища в ведении Минобороны РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище" Министерства обороны Российской Федерации <...> путем изменения типа существующего государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Донецкое высшее общевойсковое командное училище", - говорится в документе.

Распоряжением также утверждается штатная численность военнослужащих и персонала учреждения в количестве 3 436 человек. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация