Истребители F-35 коалиции США опасно сблизились с парой Су-35 ВКС России в Сирии

Это произошло на высоте около 7 000 м

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Два истребителя F-35 проамериканской коалиции опасно сблизились с двумя самолетами Су-35 ВКС России в Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"16 августа с 11:10 до 11:37 в районе Эт-Танф на высоте около 7 000 м произошло опасное сближение двух истребителей F-35 "коалиции" с парой самолетов Су-35 ВКС России, совершавшей плановый полет вдоль южной границы Сирии. Российские летчики, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения с истребителями "коалиции", - сказал он.

По словам контр-адмирала, подобными действиями проамериканская коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.