ЦПВС заявил о 19 нарушениях воздушного пространства Сирии самолетами и БПЛА коалиции США

Это произошло в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской антитеррористической коалиции за прошедшие сутки 19 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 19 нарушений двумя парами истребителей F-35, тремя парами истребителей F-16, двумя парами истребителей Typhoon, парой истребителей Rafale, одним самолетом-разведчиком MС-12W и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - отметил Кулить.

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны коалиции зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. "Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии", - заключил Кулить.