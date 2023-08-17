17 августа, 20:43
Военная операция на Украине

Глава ВГА Харьковской области сообщил, что Киев усилил мобилизацию в Харькове

Виталий Ганчев добавил, что власти Украины проводят репрессии против мирного населения в области

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Власти Украины усилили мобилизацию в Харькове и проводят репрессии против мирного населения в области, сообщил в четверг в эфире телеканала "Звезда" глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев.

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"Они [жители Харькова] подтверждают, что мобилизацию усилили. Она была и раньше. Но сейчас им резервы надо усиливать, у них не хватает живой силы, пушечного мяса, и они, естественно, берут всех подряд. Вылавливают и насильно призывают. Люди находятся в паническом состоянии, никто не хочет брать в руки оружие и воевать за западные идеалы", - сказал Ганчев.

Он отметил, что "идет прессинг с той стороны за связь с нашей стороной". "Все это происходит негласно. Но наши работники администрации, эвакуированные на территорию России, продолжают поддерживать отношения и, общаясь с теми жителями, получают подобную информацию. У нас непосредственно общение с ними не происходит, они находятся в оккупации, <...> любой российский номер в телефонной книге сразу вызывает агрессию, и они подвергаются репрессиям", - рассказал Ганчев.

По словам главы ВГА, сейчас российские войска медленно, но уверенно продвигаются к Купянску, при этом фиксируются контратаки ВСУ и обстрелы украинскими войсками территорий Харьковской области. "Они все равно подтягивают резервы и на нашем направлении. Достаточно большое скопление мобилизованных людей, которые готовы сдаваться нашим вооруженным силам. Они все равно прибывают. Резервы и из Харькова, и из других регионов они все-таки продолжают подтягивать", - отметил он. 

Теги:
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