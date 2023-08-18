Производитель вездеходов из Якутии направит в зону СВО 70 машин для эвакуации раненых

По словам представителя предприятия "Якт-Сокол" Алексея Николаева, сформировали ремонтную бригаду, которая также будет работать в зоне спецоперации

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Якутское предприятие "Якт-Сокол" закончило поставки 50 квадроциклов "Сокол-пикап" в зону спецоперации и соберет для российских подразделений еще 70 подобных вездеходов. Об этом ТАСС на форуме "Армия-2023" сообщил представитель компании Алексей Николаев.

"Сейчас работаем над расширением производства, строим дополнительные цеха и надеемся кратно расширить производство. Эти машины мы изначально делали для жителей нашего региона. Когда в зоне спецоперации возникла распутица, глава республики попросил нас сделать первые девять машин, и республика за свой счет отправила их в зону СВО. Когда поняли, что эта машина в какой-то мере стала спасением [в зоне боевых действий], мы заключили контракт на 50 машин, которые мы к настоящему моменту закончили делать. Сегодня за счет федерального бюджета мы будем делать еще 70 машин", - сказал он, уточнив, что предприятие способно собирать около 20 машин в месяц.

По словам Николаева, вездеход в зоне спецоперации используется в основном для подвоза боеприпасов и вывоза раненых. При этом машину можно оснастить автоматическими гранатометами, противотанковыми управляемыми ракетными установками и пулеметами. "Мы сейчас сформировали ремонтную бригаду, которая будет работать в зоне СВО. Если возникла потребность в ремонте, на место выезжает техническая машина, и работники моментально вводят технику в строй", - добавил Николаев.

Полноприводный вездеход "Сокол" построен на базе бензинового двигателя объемом 1,5 л может развивать скорость до 49 км/ч, а также преодолевать небольшие водные преграды. Ранее сообщалось о поставке 50 таких машин в зону СВО по распоряжению главы Якутии Айсена Николаева.