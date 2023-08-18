В России впервые показали боевой дрон "Аква-22", распознающий объекты при помощи нейросети

В создании аппарата приняли участие специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Боевой беспилотный летательный аппарат коптерного типа "Аква-22", обладающий способностью автономно распознавать технику и живую силу противника при помощи искусственного интеллекта, впервые показали на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом ТАСС сообщили в волонтерском проекте "Изобретатели для фронта".

"Модульный квадрокоптер "Аква-22" оснащен видеокамерой с отечественной платой для работы с искусственным интеллектом для автономного выполнения задач. Дрон, благодаря этой видеокамере, обладает возможностью автономно распознавать технику, живую силу противника и другие объекты, - заявил разработчик. - Аналогов на данный момент в России мы не встречали. Беспилотник - совместная разработка с технополисом "Эра", вместе с которым мы разрабатываем и обучаем нейросеть. В создании аппарата участвовали специалисты из Москвы, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону". Дрон представлен в рамках экспозиции военного технополиса "Эра".

В будущем боевой дрон планируется применять в зоне специальной военной операции. "Мы рассчитываем на дальнейшее практическое применение дрона в интересах Вооруженных сил РФ. Также достигнуты договоренности о проведении полномасштабных испытаний совместно с Главным управлением инновационного развития Минобороны РФ", - отметил собеседник ТАСС.

"Аква-22" призван также снизить нагрузку на оператора. "Возможно, при определенной деформации объекта или маскировке дрону будет сложнее самостоятельно правильно распознать цель. Но если человеческий глаз может пропустить какие-то случайные объекты, то нейросеть их уже не пропустит", - подчеркнул разработчик.

"Аппарат оборудован модулем для сброса управляемого боеприпаса, который можно скинуть и продолжить управление, чтобы корректировать полет снаряда до самой цели. Это, безусловно, в разы увеличивает и безопасность сброса, потому что его можно делать на большей высоте, и его точность. Что касается самой боевой части, то можно использовать начинку осколочного гранатометного выстрела ВОГ", - сообщили в проекте "Изобретатели для фронта".

Максимальная полезная нагрузка аппарата - до 4 кг. "Еще одно преимущество дрона - в наличии быстросъемной полезной нагрузки. У аппарата определенная посадка крепления, для того чтобы можно было быстро менять или снимать для ремонта камеру, а также подвешивать модули в зависимости от задач", - подчеркнул разработчик. Полетное время аппарата - 60 минут, дальность - до 30 км. Дрон работает на нестандартных частотах, что делает его невосприимчивым к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Планируемая стоимость "Аква-22" - до 1 млн рублей.

О форуме

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.