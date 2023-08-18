На Херсонщине сообщили о зачистке района Казачьих Лагерей на левобережье Днепра от ВСУ

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что пока нельзя говорить, что украинские военные перестанут пытаться вновь проникнуть в село

ГЕНИЧЕСК, 18 августа. /ТАСС/. Российские военные полностью зачистили от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области, которое, по сообщениям украинских СМИ, якобы перешло под контроль ВСУ, сообщил ТАСС врио губернатора региона Владимир Сальдо.

8 августа Сальдо сообщил, что военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант возле села. После ложных заявлений украинской стороны группа журналистов, в составе которой был корреспондент ТАСС, первой побывала на центральных улицах находящегося под постоянным огнем населенного пункта. По словам военнослужащих, Казачьи Лагеря находятся под полным контролем сил РФ, любые попытки высадки десанта ВСУ сразу же пресекаются.

"В первый день провокации, когда в высадке принимали участие так называемые силы специальных операций, отдельные ДРГ могли прятаться на окраинах населенного пункта. Потом боевики этих ССО быстро закончились — <...>, мы все это наблюдали на видео. А на побережье в районе села продолжался конвейер переброски уже простых ТРО-шников (военнослужащих теробороны — прим. ТАСС), которых последовательно перемалывала наша артиллерия, РСЗО и «Солнцепеки» (тяжелые огнеметные системы — прим. ТАСС). На сегодня район Казачьих Лагерей полностью зачищен физически — украинских военных там нет", — сказал Сальдо.

По мнению врио губернатора Херсонщины, пока нельзя говорить, что ВСУ перестанут пытаться вновь проникнуть в Казачьи Лагеря. "Основная линия обороны российских войск не проходит прямо по левому берегу Днепра. Это была бы очень невыгодная тактическая позиция, легко простреливаемая с высокого правого берега. Держать там крупные воинские контингенты значило бы подвергнуться большим потерям, а в нашей армии, в отличие от вооруженных формирований противника, жизнь солдата берегут. Сам берег находится под постоянным наблюдением — физическим и с помощью технических средств, в том числе беспилотников", — рассказал Сальдо.

Он отметил, что "как только замечается движение противника, по нему наносится удар из орудий, минометов или дронами". "Здесь уже враг попадает в невыгодное тактическое положение. Пройти с левого берега вглубь территории, как правило, свободно нельзя — число проходов ограничено, вокруг заболоченная и заросшая местность. Так они и сидят, прячась на пятачках, уничтожаемые нашим огнем. Потом остатки вражеских боевиков физически зачищают наши штурмовики — так и было совсем недавно в районе Казачьих Лагерей", — добавил Сальдо.

По его словам, ситуация в районе Антоновского моста под Алешками развивается по той схеме — там встречаются отдельные группы украинских боевиков, после чего происходит зачистка. Однако для украинских военных это тактический тупик. "Сидят мелкими группами как водяные крысы и не могут носа высунуть", - сказал Сальдо.