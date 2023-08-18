В Якутии разработали антитепловизионную накидку для танков в зоне СВО

Испытания запланировали на следующую неделю

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Якутская компания "Хоту тент" с учетом потребностей российских войск в зоне спецоперации разработала антитепловизионную накидку для танков. Об этом ТАСС на форуме "Армия-2023" сообщил представитель компании Дуолан Андреев.

"В контакте с Минобороны сейчас для нужд спецоперации делаем камуфляж для укрытия танка, полностью скрывающий его от тепловизора. Накидку не нужно снимать во время стрельбы и движения танка. <...> Испытания Минобороны совместно с АО "НИИ Стали" запланированы на следующую неделю", - рассказал он.

По словам Андреева, накидка выполнена в стиле камуфляжа "мох" с ломанным силуэтом, поэтому делает машину незаметной для оптических средств обнаружения.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, в форуме участвуют 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.