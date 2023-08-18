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обновлено 18 августа, 02:00
Военная операция на Украине

В МО РФ заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в Москве беспилотником

В ведомстве сообщили, что жертв и возгораний нет

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Украинский БПЛА пытался атаковать объекты в Москве, он был поражен системой ПВО и упал в районе Краснопресненской набережной столицы. Как сообщили журналистам в Минобороны России, жертв и возгораний нет.

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"18 августа около 04:00 мск киевским режимом была предпринята очередная террористическая атака с применением беспилотного летательного аппарата по объектам, находящимся в Москве и Московской области. БПЛА после воздействия по нему средств поражения ПВО изменил траекторию полета и упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы. Жертв и возгораний нет", - сказали в военном ведомстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью при попытке пролета на Москву силами ПВО был уничтожен беспилотник, обломки упали в районе "Экспоцентра". 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеМосква
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