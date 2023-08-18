ВС РФ отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях

Кроме того, войска группировки "Центр" уничтожили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины в трех районах

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Войска группировки "Центр" за сутки отразили шесть попыток атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском и краснолиманском направлениях. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"В ходе ведения активной обороны занятых рубежей на сватовском и краснолиманском направлениях передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами трех механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ", - сказал он.

По словам Савчука, потери противника составили более 40 боевиков. Также уничтожены БМП, бронемашина, а барражирующим боеприпасом "Ланцет" поражен ЗРК "Стрела-10".

Савчук также сообщил, что войска группировки "Центр" при помощи авиации уничтожили командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трех районах.

"Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах Дружелюбовка, Невское, Серебрянка", - сказал он.

По словам Савчука, в рамках контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено около 30 артиллерийских позиций противника, а барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена самоходная артиллерийская установка польского производства "Краб". "Средствами ПВО сбито три беспилотных летательных аппарата ВСУ", - добавил он.