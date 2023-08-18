Источник сообщил, что подлодка "Новороссийск" войдет в состав Средиземноморской эскадры

Плановый ремонт субмарины должен завершиться не позднее апреля 2024 года

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Подводная лодка "Новороссийск" проекта 636.3 Черноморского флота (ЧФ) после завершения ремонта будет нести службу в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2023" сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Подводная лодка "Новороссийск" ЧФ после завершения ремонта на Кронштадтском морском ордена Ленина заводе (КМОЛЗ) будет нести службу в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России", - сказал собеседник агентства.

По его данным, плановый ремонт субмарины на КМОЛЗ должен завершиться не позднее апреля 2024 года. ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Носитель крылатых ракет "Калибр-ПЛ" "Новороссийск" - первая из шести лодок проекта 636.3, построенных для ЧФ на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию). Лодки этого проекта неоднократно участвовали в нанесении ракетных ударов по целям террористов в Сирии.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.