ВМФ России и ВМС Китая отработали передачу грузов на ходу в Тихом океане

Экипажи также тренировались выдерживать интервал с учетом водоизмещения кораблей, волнения моря и скорости ветра, сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК) в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана отработали организацию пополнения запасов топлива и передачу грузов на ходу. Об этом сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"В Восточно-Китайском море проведены учения по пополнению боевыми кораблями запасов воды и топлива от судов обеспечения, а также отрабатывалась передача грузов на ходу траверзным способом. Во втором эпизоде большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" взаимодействовал с кораблем комплексного снабжения ВМС НОАК "Тайху". При следовании параллельными курсами экипажи тренировались синхронизировать скорость хода и выдерживать интервал с учетом водоизмещения кораблей, волнения моря и скорости ветра", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отряд кораблей продолжает движение по ранее согласованному сторонами маршруту в ходе третьего совместного морского патрулирования акватории Тихого океана и с начала патрулирования преодолел более 6 400 морских миль. "За этот период моряки двух стран провели противолодочные учения, отразили налет авиации условного противника, провели тренировки по спасению на море, совершенствовали навыки взаимных взлетов и посадок вертолетов на палубы боевых кораблей", - заключили в военном ведомстве.