18 августа, 02:03
Военная операция на Украине

Экипажи Су-25 ВКС РФ ракетными ударами уничтожили замаскированные объекты и технику ВСУ

© Минобороны РФ

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Штурмовики Су-25 ВКС России при помощи ракетных ударов поразили замаскированные объекты и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

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"Экипажи штурмовой авиации Су-25 ВКС РФ нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ, в результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. "После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - отметили в военном ведомстве.

После возвращения специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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