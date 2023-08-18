Складной дрон-разведчик "Гром" впервые показали на форуме "Армия-2023"

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК им. М. А. Карцева Виталий Долгов сообщил, что в будущем планируется проведение испытаний аппарата в зоне СВО

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Складной квадрокоптер "Гром", предназначенный для разведки и сброса боеприпасов, впервые показали на международном военно-техническом форуме "Армия-2023". Об этом сообщил ТАСС руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) им. М. А. Карцева Виталий Долгов.

"Это новый аппарат, мы показываем его впервые. "Гром" - мобильный складной дрон. Аппарат складывается буквально несколькими движениями и легко помещается в рюкзак. Сборка и разборка занимают пять минут. Без боевой части аппарат весит всего 4 кг. Также он отличается дешевизной, стоимость на данный момент не разглашается, но она весьма невелика", - рассказал Долгов. По его словам, в будущем планируется проведение испытаний аппарата в зоне СВО.

Длительность непрерывного полета дрона - до 40 мин. Максимальная масса полезной нагрузки - до 4 кг. Дальность полета - до 12 км, скорость - до 60 км/ч.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.