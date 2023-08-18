Комплекс для оценки эффективности систем защиты от беспилотников показали на "Армии-2023"

Он способен проводить глубокие исследования электромагнитной обстановки для обеспечения максимальной совместимости средств защиты и радиоэлектронного оборудования на прикрываемых территориях

ПАРК "ПАТРИОТ", /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Группа ФТК представила комплекс оценки эффективности систем защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) "Панорама-А500" для объектов критической инфраструктуры на форуме "Армия-2023". Об этом сообщили в организации.

Оборудование представлено на стенде "Агентства стратегических инициатив" (АСИ). "Программно-аппаратный комплекс для анализа сигналов БПЛА "Панорама-А500" с расширенным программным обеспечением позволит проводить эффективную оценку всех существующих на рынке решений для защиты объектов промышленной и критической инфраструктуры", - сказали в Группе ФТК.

Комплекс способен проводить глубокие исследования электромагнитной обстановки для обеспечения максимальной совместимости средств защиты и радиоэлектронного оборудования на прикрываемых территориях. Он также способен оценивать качество работы средств радиоподавления беспилотников с учетом рельефа местности и климатических условий.

Председатель правления Группы ФТК Иван Поминов отметил, что в условиях отсутствия единых стандартов оценки эффективности систем подавления БПЛА выявление уязвимости является одной из приоритетных задач при организации технического обеспечения защиты. "Представленный нами комплекс позволит не только повысить качество работы оборудования, но и предоставить заказчику информацию о его возможных уязвимостях", - подчеркнул он.

В организации также сообщили, что программно-аппаратный комплекс уже применяется для объективной оценки защиты частных и государственных объектов от беспилотников. "В настоящее время, интерес к услугам выездной оценки технических возможностей оборудования проявляют представители служб безопасности, частных охранных организаций и силовых ведомств", - отметили в Группе ФТК.