"Росэлектроника" начинает экспортные поставки комплекса связи для кораблей

Аппаратура может использоваться на всех типах судов, включая боевые корабли первого ранга

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) начинает поставки за рубеж экспортного варианта интегрированного комплекса связи Р-760 для оснащения катеров и кораблей различного назначения, сообщили в пресс-службе холдинга. Система представлена на объединенном стенде холдинга на военно-техническом форуме "Армия-2023".

"Применение технологии программно-определяемого радио (SDR) обеспечивает комплексу Р-760 практически неограниченный модернизационный ресурс, это позволяет улучшать тактико-технические и технико-экономические характеристики комплекса, а также создавать необходимый задел для дальнейшего развития технологий радиосвязи, что в значительной степени повышает экспортный потенциал нашей продукции. В соответствии с достигнутым соглашением мы в этом году начинаем поставки заказчикам экспортного варианта комплекса Р-760", - отметил гендиректор Омского НИИ приборостроения (ОНИИП, входит в "Росэлектронику") Владимир Березовский, слова которого приводит пресс-служба холдинга.

Аппаратура может использоваться на всех типах судов, включая боевые корабли первого ранга. Разработанный ОНИИП комплекс предназначен для радиосвязи надводного корабля с береговыми командными пунктами, надводными кораблями, подводными лодками, летательными аппаратами и любыми другими внешними корреспондентами. При этом примененные технические решения позволяют менять состав средств связи комплекса в зависимости от класса и назначения судна без существенных доработок. В период эксплуатации корабля возможно расширение функциональных возможностей изделия установкой обновленного программного обеспечения без замены аппаратной части.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.