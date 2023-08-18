На форуме "Армия" презентовали новую снайперскую винтовку "Астарта"

Ее калибр составляет 12,7 мм

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) представил на форуме "Армия" новую разработку - снайперскую винтовку калибра 12,7 мм "Астарта".

Ранее в холдинге сообщали, что "Астарта" отвечает всем современным требованиям по эргономике и обладает необходимыми регулировками под антропометрические данные стрелка.

По тактико-техническим характеристикам "Астарта" превосходит 12,7-миллиметровую снайперскую винтовку ОСВ-96.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также 85 иностранных компаний и организаций из семь государств.

Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.