18 августа, 08:04
"Армия-2023"

Серийное производство новой снайперской винтовки "Астарта" может начаться в 2023 году

Директор филиала АО "КБП" - "ЦКИБ СОО" Виталий Булгаков сообщил, что в ходе предварительных работ "различные элементы могут показать свою надобность или ненадобность"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 18 августа. / ТАСС/. Новая снайперская крупнокалиберная винтовка МЦ-572 "Астарта" может поступить в серийное производство в течение ближайших четырех месяцев. Об этом журналистам сообщил директор филиала АО "КБП" - "ЦКИБ СОО" ("Высокоточные комплексы" Ростеха) на форуме "Армия" Виталий Булгаков.

"Эту винтовку мы планируем начать выпускать серийно где-то месяца через четыре. <…> В ходе наших предварительных работ, стрельб в первую очередь, различные элементы могут показать свою надобность или ненадобность. И мы будем что-то менять", - сказал он. 

Теги:
Россия"Армия-2023"
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация