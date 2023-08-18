Первыми новую винтовку "Астарта" получат спецподразделения

Планируют произвести около тысячи винтовок

ПАРК "ПАТРИОТ", 18 августа. /ТАСС/. Специальные подразделения первыми получат винтовку от "Высокоточных комплексов" Ростеха МЦ572 "Астарта". Об этом журналистам сообщил заместитель управляющего директора АО "КБП" на форуме "Армия" Виталий Булгаков.

"Первыми винтовку получат подразделения специального назначения. Мы заточены на специалистов, массово в войсках она не нужна", - сказал он.

Планируется произвести около тысячи винтовок. Калибр 12,7 мм позволяет вести огонь по бронированным целям, а также пехоте в укрытиях.