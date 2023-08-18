Разработчик заявил, что новая винтовка "Астарта" превосходит американские по точности

Заместитель управляющего директора АО "КБП" Виталий Булгаков сообщил, что новая снайперская винтовка "Астарта" на испытаниях показала уникальную точность

ПАРК "ПАТРИОТ", 18 августа. /ТАСС/. Новая винтовка от холдинга "Высокоточные комплексы" Ростеха МЦ572 "Астарта" в разы превосходит американские винтовки Barrett по точности. Об этом журналистам сообщил заместитель управляющего директора АО "КБП" (входит в "Высокоточные комплексы") на форуме "Армия" Виталий Булгаков.

"Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов - [разброс попадания] 1,5 см со 100 м. <…> Американская винтовка Barrett показала на испытаниях среднюю группу попадания в 6 см. То есть мы в разы превзошли американцев", - заявил он.

По его словам, новая снайперская винтовка "Астарта" на испытаниях показала уникальную точность. "Данная винтовка на наших первых тестах показала группы из пяти выстрелов 1,5 см - это уникально. С дистанции 100 м. Учитывая, что здесь калибр 12,7, это означает, что пуля влетала в одну дыру. Одна за другой", - сказал он.