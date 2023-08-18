Шойгу: антифашистский конгресс будет способствовать объединению усилий прогрессивных сил

По словам министра обороны России, тема борьбы с нацизмом становится все более злободневной и актуальной

МИНСК, 18 августа. /ТАСС/. II Международный антифашистский конгресс будет способствовать объединению усилий прогрессивных сил разных стран в искоренении нацистской идеологии. Об этом говорится в приветствии министра обороны России Сергея Шойгу участникам открывшегося в Минске пленарного заседания конгресса.

"Уверен, что II Международный антифашистский конгресс будет способствовать объединению усилий прогрессивных сил разных стран в искоренении человеконенавистнической нацистской идеологии", - говорится в приветствии.

Шойгу отметил, что тема борьбы с нацизмом становится все более злободневной и актуальной. "Западные глобалистские элиты по-прежнему заявляют о своей исключительности, провоцируют кровавые конфликты и перевороты, сеют русофобию, агрессивный национализм, уничтожают нравственность, семейные ценности, пытаются навязывать народам свою волю, насаждать систему насилия и подавления. Цель сегодняшних реваншистов - добиться распада и уничтожения России, разрушить Союзное государство, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права. Именно в этом причина катастрофы, которую переживает сейчас украинский народ. Он стал заложником преступного киевского режима, его западных хозяев, разменной монетой в реализации их жестких, коварных планов", - заявил глава российского оборонного ведомства.

"В сложившихся условиях хотел бы особо подчеркнуть: отношения России и Беларуси имеют под собой прочный фундамент, постоянно укрепляются. Мы сообща, эффективно решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым вызовам и угрозам", - указал Шойгу.

О конгрессе

Участие во II Международном антифашистском конгрессе "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм" принимают представители более 30 стран. Форум призван консолидировать здоровые международные силы на платформе противодействия распространению фашизма и нацизма и сохранить историческую правду о Второй мировой войне. В конгрессе, наряду с представителями делегаций военных ведомств, дипломатического корпуса, государственных органов и общественных организаций, примут участие представители научного сообщества, основных религиозных конфессий, СМИ, ветераны Великой Отечественной войны. На пленарном заседании и в ходе работы тематических секций, которые состоятся в минском Центральном доме офицеров, участники конгресса обсудят вопросы противодействия распространению фашистской идеологии, недопущения искажения истории и сохранения исторической памяти, роль и место государства, общественности, представителей науки и религиозных объединений в борьбе с неофашизмом.

Первый Международный антифашистский конгресс состоялся 20 августа 2022 года в конгрессно-выставочном центре "Патриот" в рамках международного военно-технического форума "Армия-2022". Участие в конгрессе приняли военные атташе 26 стран и 9 иностранных делегаций, депутаты Госдумы, духовные лидеры ведущих конфессий страны, политические и общественные деятели Донбасса, ветераны Великой Отечественной войны.