18 августа, 10:08
Военная операция на Украине

В МО РФ заявили, что неонацисты с Украины находятся в авангарде войны Запада против России

По словам замглавы ведомства Александра Фомина, неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, чему активно содействовали западные кураторы Киева

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Неонацисты на Украине находятся в авангарде той войны, которую Запад ведет против России. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин на научно-практической конференции "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции", которая прошла в рамках II Международного антифашистского конгресса в Минске.

"Украинские неонацисты находятся в авангарде так называемой цивилизационной войны, которую Запад ведет против России", - сказал Фомин, выразив уверенность в актуальности и востребованности темы "Нацизм на Украине: взгляд через призму специальной военной операции".

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Он подчеркнул, что неонацистская идеология на Украине возведена в ранг государственной политики, чему активно содействовали западные кураторы Киева. "В этой стране подняли головы потомки нацистских прихвостней - бандеровцев, уничтожавших собственное население в годы Великой Отечественной войны. Широко и открыто применяется фашистская символика, сносятся памятники советским воинам, освобождавшим, в том числе, украинскую землю от немецких оккупантов, оскверняются их могилы, введен запрет на использование русского языка", - добавил замминистра Минобороны.

В конференции приняли участие политики и общественные деятели, философы, историки, эксперты, представители культуры и медийного сообщества.

Всего во II Международном антифашистском конгрессе в Минске "Во имя будущего человечества совместными усилиями остановим неофашизм" приняли участие представители более чем из 30 стран. 

Теги:
УкраинаРоссияФомин, Александр ВасильевичВоенная операция на Украине
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