МО РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

По данным ведомства, противник потерял до 220 военных

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли на донецком направлении до 220 человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и 2 самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", - сказал он.

По словам Конашенкова, российские войска за сутки отразили на этом направлении три атаки противника. Он добавил, что в районе Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского в ДНР Вооруженные силы РФ уничтожили три пункта боепитания подразделении ВСУ.